رئيس جامعة العريش: نسعى لإنشاء كلية الهندسة الطبيعية قريبا

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ،محافظة شمال سيناء ، ان جامعة العريش أنشأت بقرار وعدد كلياتها 7 كليات رئيسية، حيث تم إنشاء 3 كليات جديدة هي :الطب البيطري والطب البشري، والحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات ، و باقي كلية الهندسة، التي نسعى لإنشاءها قريبا بعد زيارة لجنة القطاع للموافقة عليها.

كما تمت إضافة عدة برامج مميزة داخل الكليات للتغلب على الموارد داخل الكلية وتوفير الموارد الذاتية وهي برامج تؤهل الخريج للعمل في السوق المحليه أو السفر إلى الخارج .



وسط سيناء:

وقال في تصريحات صحفية ، انه تم الاتفاق على اختيار منطقة وسط سيناء كمكان أمثل لإقامة كلية الهندسة، دلتوافر الشروط والمعايير ، خاصة وانها تمثل مستقبل مصر تحت مسمى الهندسة والموارد الطبيعية ، كما تم اقرار برنامج مميز للعلوم الطبيعية داخل كلية العلوم ، إلى حين انشاء كلية الهندسة .



وقال إنه نظرا لعزوف الطالب عن الالتحاق بكلية التربية الرياضية.. بسبب عدم وجود توظيف ، فقد بدأنا العمل في تشجيع الطالب للتقديم للدراسات العليا، وكذلك امكانية الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص البيني بين الكليات المعنية للجمع بين علاج طبيعي ، والتربية رياضية .



إلى جانب الدخول في عمليات التدريب في مرحلة التعليم ماقبل الجامعي لتأهيل المدرس

وذلك بتطوير المهارات، و تطوير المقررات الدراسة .. وعودة نظام التربية العملي للاشراف على مدرس الفصل، وتنفيذ برامج تدريب تحويلي .



وقال إن مهارات الخريج لاتقاس حاليا بالشهادة، بل بالمهارات والامكانيات والتدريب ،وتكنولوجيا المعلومات التدريس أثناء العام الدراسي او خلال الفترة الصيفية.

