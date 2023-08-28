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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير بيئي: تحقيق الاستدامة أصبح أحد المحاور الاستراتيجية للدول

خبير بيئي
خبير بيئي

قال الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، إن العالم كله يتجه في الوقت الحالي لتحقيق الاستدامة، سواء في استخدام الموارد الطبيعية، أو الأنماط الاستهلاكية الرشيدة التي تكون مبنية على استهلاك السلع الصديقة للبيئة، وعدم استنزاف الموارد، وعدم الإسراف والاستهلاك المبزر في الموارد الطبيعية إلى آخره، فضلا عن كيفية أن يكون الإنتاج يستخدم الطاقة النظيفة والمتجددة، وكل ذلك عوامل استدامة لتحقيق التنمية المستدامة العديد من دول العالم تسير عليها. 

 

خبير بيئي يتحدث عن محاور الاستدامة 

وأضاف "سرحان"، خلال تصريحات تلفزيونية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن التنمية المستدامة هي العملية التي ستصل بالدول هي تحقيق الاستدامة في العمليات الإنتاجية، والاستهلاكية، وجميع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدول، وهي عبارة عن ثلاث محاور هامة جدا، وقطاع الأعمال والمؤسسات تقوم طبقا لهذا الميثاق. 

 

وتابع أستاذ الاقتصاديات البيئية بجامعة عين شمس، أن مؤسسات الاعمال لها دول هام جدا في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والتنمية المستدامة تشمل ثلاث أعمدة رئيسية، وهي الأمور البيئية، والأمور الاجتماعية، والحوكمة داخل مؤسسات الأعمال وريادة الأعمال والقطاع الخاص من أجل ضمان تحقيق الاستدامة التي تقوم بها المؤسسات. 

 

واستكمل، أن الاتفاق الخاص بالأمم المتحدة يشجع ويحفز القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال على العمل بجدية، وتمكين المؤسسات من أجل تحقيق الاستدامة، والتي تعد واحدة من المحاور الاستراتيجية لجميع الدول في الفترة الراهنة. 

الاستدامة جامعة عين شمس قناة إكسترا نيوز برنامج مال وأعمال ريادة الاعمال

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