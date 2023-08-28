توافد الجمهور على حفل سيمون وهشام عباس بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

فتحت قلعة صلاح الدين الأيوبي، أبوابها لجمهور حفل الفنانة سيمون، والفنان هشام عباس، في فعاليات اليوم الرابع بالدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وتوافد عدد كبير من الجمهور على الحفل الذي يرتقب أن يبدأ في الثامنة مساءا، حيث تقدم سيمون الفقرة الأولى، ويكون هشام عباس هو نجم الفقرة الثانية من الحفل.

حفل سيمون وهشام عباس

وتطل الفنانة سيمون والفنان هشام عباس، على جمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في اليوم الرابع من حفلات المهرجان، حيث تفتتح سيمون الفقرة الأولى من حفل اليوم، على أن يختتم هشام عباس الحفل، في الفقرة الثانية.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

وفي يوم الجمعة 25 أغسطس، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والمهداه الى كل من الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الاسبق والمقامة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا خلال الحفل، كرموا 11 شخصية اثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي الى جانب أسماء ساهمت فى نجاح الدورات السابقة وهم الدكتور مصطفى ناجى رئيس دار الاوبرا الأسبق ، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب ، اسم الفنان الراحل احمد منيب ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، الشاعر مجدى نجيب ، السوبرانو تحية شمس الدين المدير الفني لفرقة اوبرا القاهرة ، المايسترو ناير ناجى ، المطربة ريهام عبد الحكيم ، المهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا ، ابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا ، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.