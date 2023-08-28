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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاستعدادات النهائية لطلاب المدراس والجامعات الجدد للعام الدراسى المقبل

طلاب
طلاب

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يستعد آلاف الطلاب المدارس والجامعات الجدد للانضمام إلى مؤسسات تعليمية جديدة ويعد هذا الانتقال خطوة هامة في حياة الطلاب، إذ يواجهون تحديات وتوقعات جديدة.

 

قالت الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن استعداد  المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب الجدد وتسهيل اندماجهم في البيئة التعليمية امر مهم للغاية من قبل المؤسسات التعليمية لذلك تُعقد جلسات توجيهية ولقاءات تعريفية لتعريف الطلاب الجدد بالمناهج  الدراسية والمرافق المتاحة وفرص الانخراط الاجتماعي مع توفير 
الدعم النفسي والمشورة للطلاب الجدد لمساعدتهم في التكيف مع بيئة جديدة وبناء علاقات صداقة.

وأضافت الدكتورة امل شمس خلال تصريحاتها لصدى البلد ، أن  الطلاب القدامى تعمل على تحضير أنفسهم للعام الدراسي الجديد بتحديد أهدافهم الأكاديمية وتطوير خطط دراسية فعالة وقد يقومون بتفعيل مهاراتهم العلمية من خلال الاستعانة بالموارد التعليمية عبر الإنترنت والمكتبات، والاشتراك في دورات إضافية لتعزيز معرفتهم وتطوير مهاراتهم.

وأشارت شمس إلى، أن المدارس والجامعات تتبني  أيضًا التكنولوجيا في تعزيز التعلم عن بُعد وتحسين تجربة الطلاب مع  توفير البيئة الافتراضية الأدوات والمنصات التي تمكن الطلاب من الوصول إلى الموارد التعليمية والتفاعل مع زملائهم والمحاضرين.

ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، الذي يشعر الطلاب بالحماس والتفاؤل لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية يعتبرون هذه الفترة فرصة للنمو والتطور الذاتي وبناء ذكريات جديدة.

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