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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى طعم .. طريقة عمل مربى البرتقال في المنزل

طريقه عمل مربى البرتقال
طريقه عمل مربى البرتقال دون مواد حافظة

تعد مربى البرتقال من أفضل أنواع المربى وخاصة أن تجهيزها يكون بطريقة بسيطة وسهلة وتغنيك عن شرائها من الخارج، وتتميز مربى البرتقال بطعم الحامض مع السكر، وتتميز أنها بدون مواد حافظة ،وتحتوي مربى البرتقال ،على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات وغيرها من المواد الهامة التي يحتاج إليها الأطفال والكبار، وإليكم طريقة عمل مربى البرتقال البيتي.


المقادير:

‏-  1 كيلو برتقال
‏-  1 كيلو سكر
‏-  ¼ كوب عصير برتقال
‏-  1 معلقة كبيرة عصير ليمون

 

طريقه تحضير مربى البرتقال:

اغسلي البرتقال جيداً ويجفف بورق المطبخ ثم تبشر قشرته وتحفظ فى وعاء جانبى.

بواسطة سكين يقطع البرتقال إلى 4 أجزاء وينزع البذور وتقشر جيداً.

قطعي البرتقال إلى مربعات صغيرة ويعصر .
اسكبي قطع البرتقال وبشر قشرته فى اناء كبير وتغطى بطبقة من الماء، وتترك على نار عالية حتى يغلى الماء لمدة 5 دقائق.

ثم صفى البرتقال من الماء وتعاد عملية تغيير ماء السلق لمرتين أخرتين حتى ينضج البرتقال ويتم التخلص من مرارته.

صفى البرتقال من ماء السلق الأخير ويترك فى المصفاة لدقائق.

افردي ثلث كمية شرائح البرتقال فى اناء متوسط وينثر عليه ثلث كمية السكر وتكرر العملية بالتبادل حتى تنتهى كمية البرتقال والسكر.

اخلطي عصير البرتقال والليمون  ببعضه جيداً ويوزع على طبقات البرتقال والسكر.
اتركي الخليط على نار هادئة حتى يغلظ قوامه وينضج تماماً.

اتركي المربى لتبرد ثم تعبأ فى أوعية زجاجية جافة ونظيفة ويحكم إغلاقها ويمكن حفظها بالثلاجه لمدة طويلة.

المربي البرتقال مربى البرتقال الليمون عصير البرتقال السكر

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