عمر كمال يتحدى نقابة المهن الموسيقية.. ويعلن عن موعد حفله بـ العلمين

أعلن الفنان عمر كمال عن موعد حفله الجديد في مدينة العلمين الجديدة وذلك بعدما أصدرت المهن الموسيقية قرارا بوقفه عن العمل.

وشارك عمر كمال البوستر الدعائي لحفله في العلمين عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق قائلا: «حفلتى في مهرجان العلمين الساحل الشمالى الخميس الجاى ٣١ أغسطس بإذن الله».

التحقيق مع عمر كمال

قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بعد انتشار فيديو حرفا فيه أغنية إنتى معلمة إلى إنتى معفنة وهو ما اعتبره البعض إهانة للمرأة.

وقال مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : استجابة لما شاهدته وما أذاعه بعض الإعلاميين قررت تكليف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشئون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا لتحقيق فورًا.