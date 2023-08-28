شاهد..فيديو يوثق انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز سيدة مصرية

وثق مقطع فيديو لم تتعد مدته الدقيقة انبهار فوج أجنبي عند تناولهم خبز بلدي أعدته سيدة مصرية في بيتها.

أظهر مقطع الفيديو دخول الفوج المكون من 3 سيدات و3 رجال إلى بيت السيدة حيث بدأو يأخذون الخبز من يدها.

وبمجرد تناولهم الخبز البلدي الساخن من يد السيدة، بدأت مشاعر الانبهار تظهر على وجوه الفوج الأجنبي وكذلك بدأو في التفوه بكلمات تدل على انبهارهم.

تعليقات المشاهدين

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو: “أحلى عيش في العالم”، “ربنا يحفظ لينا مصر وخيراتها”، “فيها كل حاجة حلوة”، “الله يحفظ مصر حبيتنا”، “ألذ عيش غي العالم”، “تسلم ايدك يا أمي”.