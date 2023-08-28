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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صادم من أعضاء نادي الزمالك ضد تعيين عماد البناني.. تقاصيل

أعضاء الزمالك
أعضاء الزمالك

رفض أعضاء نادي الزمالك تولي عماد البناني مديرًا تنفيذيًا للنادي ورئيسا للجنة التي تدير شؤن النادي. 

ونظم أعضاء نادي الزمالك وقفة احتجاجية ضد اللجنة الحالية لاعتراضهم على تولي شؤن النادي في الوقت الحالي.

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اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

ومن جهة أخرى، أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التي تضم كل من، الدكتور عماد مصطفى البناني المديرالتنفيذي لنادى الزمالك ورئيساً للجنة و أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانارسميا بعد تسلم النادي بالأمس.

قالت اللجنة في البيان:" اجتمعت اللجنة صباح اليوم الإثنين في الجلسة رقم ١ من أجل مناقشة العديد من الملفاتالرياضية والإدارية والمالية التي تخص النادي".

وشهدت الجلسة التأكيد على تيسير كافة الملفات الضرورية والعاجلة خلال الفترة المقبلة، وحتى انعقاد الجمعيةالعمومية لنادي الزمالك وإجراء الانتخابات

وجاءت قرارات اللجنة الثلاثية على النحو التالي:

 

الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات  يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً


وتعقد الجمعية العمومية يوم 20 أكتوبر 2023 طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

 

وتستمر اللجنة في عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

عقد عدة اجتماعات على مدار الساعة مع مديري الإدارات على كافة المستويات لمناقشة كافة الملفات الإدارية الخاصةبالنادي.

وفيما يخص الملفات الرياضية قررت اللجنة التالي:

تم عقد جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول وتم الاتفاق على تسهيل كافة الأمور الخاصة بفريق الكرةوالسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة بطل جيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية من حجز طيران ومعسكر وقراروزاري.

تمت مناقشة رأي المدير الفني خلال الجلسة في ملف المعارين والراحلين عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكرويالجديد.

وفي نفس الوقت تمت مناقشة ملف المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بفريق الكرة قبل انطلاق الموسم المقبل.

وتم التواصل مع الاتحادات الرياضية للوصول إلى حلول سريعة بخصوص المديونيات على نادي الزمالك.

مناقشة ملف التسويات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللاعبين الأجانب .

البناني الزمالك نادي الزمالك مدير النشاط الرياضي

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