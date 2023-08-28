الفكرة تراودني| موقف مشاهير الزمالك من الانتخابات القادمة.. والعدل يخرج عن صمته

يشهد نادي الزمالك حالة من التوتر خلال الفترة الماضية، وبالأخص بعد استقالة مجلس إدارة القلعة البيضاء بالكامل، وستشهد الأسابيع المقبلة انتخابات جديدة لنادي الزمالك.

مدحت العدل

هل سيترشح مدحت العدل لرئاسة نادي الزمالك؟

قال السيناريست مدحت العدل إن الكثيرين من محبي نادي الزمالك، طالبوني بالترشح كرئيس للنادي، ولا تزال الفكرة تراودني.

وأضاف مدحت العدل عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": هناك الكثير مما يدعو للتفكير العميق قبل اتخاذ هذا القرار .. منها على سبيل المثال الحملات المسعورة والممنهجة ضد من يعمل بالعمل العام، وقد اكتويت بنارها بالفعل وكانت هناك قضية رفعتها بسبب هاشتاج مسيء لي".

وتابع العدل: "لا أريد أن أتعرض وتتعرض أسرتي لتلك الحملات، ولكني لم أتخذ قراري بعد.. وأشكر الجميع علي الثقة الغالية".

انتخابات نادي الزمالك القادمة

خرج عمر هريدي عضو مجلس إدارة الزمالك السابق للحديث عن تواجد رجال أعمال تسعى لإعداد قائمة لدخول انتخابات الزمالك القادمة.

عمر هريدي الذي أعلن منذ أيام نيته الترشح على مقعد رئيس نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة.

كتب هريدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "ممدوح عباس، ومجموعة رجال الأعمال، تقدم كل الدعم للزمالك، وتصنع قائمة برئاسة الكابتن حسين لبيب وتعين عدلى مجاهد نائب مدير تنفيذى".

ميدو

موقف ميدو من انتخابات الزمالك القادمة

حسم أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق للزمالك، موقفه من خوض انتخابات القلعة البيضاء.

وقال ميدو عبر تصريحات لإذاعة (ميجا إف إم)، إنه لن يخوض انتخابات الزمالك ولا ينوي شغل أي منصب داخل القلعة البيضاء في المرحلة المقبلة.

وأكد المدير الفني الأسبق للزمالك أنه يخدم القلعة البيضاء وهو خارج النادي ولا يفكر في أي مصلحة أو منصب ولا يفكر سوى في مصلحة الكيان.

وأشار إلى أن الكولومبي خوان أوسوريو مدرب الزمالك، رفض تماما فكرة الرحيل عن منصبه، كما طلب عدم الاستغناء عن خدمات أي فرد بالجهاز الفني.

وأضاف ميدو: "أوسوريو يتبقى له شهر واحد فقط من مستحقاته المالية، ويتبقى للجهاز المساعد راتب شهرين".