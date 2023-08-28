حسن موسى يكشف كواليس رحيله عن الزمالك في بيان رسمي

أصدر اللواء حسن موسى المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك بيانا بشأن رحيله عن منصبه بالأمس وتعيين الدكتور عماد البناني خلفا له.

جاء نص البيان كالتالي:

"فجأة وبدون أي مقدمات،، فوجئت بالأمس بصدور قرار إعفائي من المهمة التي تم تكليفي بها منذ أسبوع تقريبا وهي المدير التنفيذي لنادي الزمالك ضمن اللجنة الثلاثية التي تشكلت من قبل الجهة الإدارية لتسيير أمور نادي الزمالك خلال هذه الفترة .



ويشهد الله أنني لم أبخل على نادينا بأي جهد خلال هذه الفترة حيث أنني كنت أقضي في النادي يوميا ما لا يقل عن 16 ساعة متواصلة للنجاح في المهمة المكلف بها ولكن يبدو أن هذا العمل المتواصل من أجل مصلحة النادي لم يعجب البعض خاصة في ظل وجود العديد من الملفات الشائكة التي تم حل جزء كبير منها خلال هذه الفترة القصيرة.



وأؤكد بأن وجودي داخل نادي الزمالك لخدمته من أي موقع وفي أي وقت هو بمثابة تكليف وليس تشريف ،، ورغم الحملة الكاذبة الممنهجه التي أتعرض لها منذ اللحظة الأولى لتكليفي بهذه المهمة الا أنني لم أتوان عن خدمة نادينا بالشكل الذي يصب في المصلحة العامة لكيان الزمالك الكبير .



كما أؤكد بأنني أتشرف لكوني أحد حماة الوطن الذين حملوا أكفانهم على أيديهم لفترات طويلة خلال فترة عملي بوزارة الداخلية ولذلك فأنا لا أتأخر عن خدمة وطني ونادي الزمالك في أي مكان أو زمان.. وأتمنى كل الخير والازدهار لنادينا وبالتوفيق للجنة الثلاثية في مهمتها.

الله - الوطن - الزمالك".

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