سابين عابد لاعبة طائرة الزمالك تنضم للزلفي السعودي

أعلن الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزلفي السعودي عن ضم سابين حسن عابد لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك سيدات لخوض منافسات البطولة المحلية في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.



وانضمت سابين عابد على سبيل الإعارة قادمة من نادي الزمالك، حيث ستخوض اللاعبة منافسات الدوري المحلي السعودي للكرة الطائرة لأول مرة .



ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري السعودي للكرة الطائرة خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 29 سبتمبر المقبل.



وحققت سابين عابد مع المنتخب المصري للكرة الطائرة سيدات، الميدالية الفضية في بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون بعد غياب 20 عامًا وتأهل المنتخب إلى بطولة العالم.



الجدير بالذكر أن سابين عابد كانت قد توجت ببطولتي كأس مصر للكرة الطائرة، وبطولة أفريقيا مع نادي الزمالك، في أول مرة في تاريخ النادي.



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