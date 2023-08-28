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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا وبريطانيا تستعدان لتوقيع اتفاق غير مسبوق .. تفاصيل

أوكرانيا
أوكرانيا

ذكرت وكالة أنباء “إينيوز” البريطانية، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر في الحكومة الأوكرانية، إن بريطانيا وأوكرانيا تناقش إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

ووفقًا للتقرير، فإنه من المتوقع أن تعتمد الصفقة على اتفاقية التجارة الرقمية التي وقعتها لندن وكييف في مارس من هذا العام.

وغطى اتفاق التجارة في السلع الرقمية وكان يهدف إلى تسهيل تدفق البيانات عبر الحدود بين البلدين، مما سمح للشركات الأوكرانية بالتجارة بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة أقل مع المملكة المتحدة من خلال المعاملات الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونية، والعقود الإلكترونية.

وبحسب ما ورد فإن الاتفاقية الجديدة المحتملة ستغطي التجارة المادية، بما في ذلك الصادرات الغذائية والسلع الاستهلاكية، فضلاً عن الخدمات.

ومن المتوقع أيضًا أن يمنح المصنعين في المملكة المتحدة فرصة لفتح أعمال تجارية في أوكرانيا بشروط أفضل والسماح لكل من الأوكرانيين والبريطانيين بالوصول بسهولة إلى فرص العمل في كلا البلدين.

وبصرف النظر عن الصفقة التجارية المحتملة، يدعي التقرير أن لندن وكييف تناقشان بنشاط دور المملكة المتحدة في إعادة إعمار البلدات والمدن الأوكرانية بعد انتهاء الصراع مع روسيا.

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وقالت المصادر للمنفذ الإخباري إن شركات البناء البريطانية ستكون الخيار الأول لكييف لمشاريع إعادة الإعمار.

يقال إن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال، يجري بالفعل محادثات مع لندن بشأن إدخال عملية الشراء للشركات البريطانية لتقديم عطاءات للحصول على عقود البناء في مرحلة ما بعد الصراع.

وأوضحت وكالة أنباء “إينيوز” البريطانية: “ليس سرا أن أوكرانيا تريد أن تكون عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي. لكن بالنسبة للمملكة المتحدة فإن هذا ليس ما صوت عليه شعبها. وهذا يعني أنه يمكننا التفاوض مع المملكة المتحدة مباشرة وإبرام اتفاقيات ثنائية تساعد بلدينا”.

بريطانيا أوكرانيا كييف لندن روسيا

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