حتحوت: اعتراض جمهور الزمالك على عماد البناني «منطقي» لو كان أهلاويًا| فيديو

اعتبر الإعلامي هاني حتحوت، أن اعتراض جمهور الزمالك على تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي للجنة التي تدير نادي الزمالك، يبدو منطقيًا؛ ولكن إذا صحت الأقاويل حول تشجيعه للأهلي.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الاعتراض على عماد البناني في نادي الزمالك منطقي لو كان أهلاويًا».

وأضاف حتحوت: «رموز سابقون وأعضاء في نادي الزمالك يؤكدون أن البناني ينتمي في تشجيعه إلى النادي الأهلي».

وتابع قائلًا: «هذا لا يقلل من قيمته الإدارية وهو شخص له كل الاحترام».

وأشار حتحوت إلى أن مصدر من وزارة الرياضة، تواصلنا معه، وقال إن اختيار الدكتور عماد البناني؛ جاء بهدف أنه الشخص القادر على إدارة انتخابات النادي من دون أن يترك ثغرة يمكن أن تبطل الانتخابات، واختيار البناني يمنع أي محاولة لإبطال انتخابات الزمالك.