عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حتحوت: اعتراض جمهور الزمالك على عماد البناني «منطقي» لو كان أهلاويًا| فيديو

صدى البلد

اعتبر الإعلامي هاني حتحوت، أن اعتراض جمهور الزمالك على تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي للجنة التي تدير نادي الزمالك، يبدو منطقيًا؛ ولكن إذا صحت الأقاويل حول تشجيعه للأهلي.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الاعتراض على عماد البناني في نادي الزمالك منطقي لو كان أهلاويًا».

وأضاف حتحوت: «رموز سابقون وأعضاء في نادي الزمالك يؤكدون أن البناني ينتمي في تشجيعه إلى النادي الأهلي».

وتابع قائلًا: «هذا لا يقلل من قيمته الإدارية وهو شخص له كل الاحترام».

وأشار حتحوت إلى أن مصدر من وزارة الرياضة، تواصلنا معه، وقال إن اختيار الدكتور عماد البناني؛ جاء بهدف أنه الشخص القادر على إدارة انتخابات النادي من دون أن يترك ثغرة يمكن أن تبطل الانتخابات، واختيار البناني يمنع أي محاولة لإبطال انتخابات الزمالك.

الزمالك الدكتور عماد البناني النادي الأهلي المدير التنفيذي انتخابات الزمالك انتخابات النادي برنامج الماتش هاني حتحوت جمهور الزمالك قناة صدي البلد عماد البناني نادي الزمالك نادي الأهلي وزارة الرياضة وزارة الرياض لنادى الأهلي أهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

مفاجأة.. سبب مطالبة زاهي حواس استعادة آلاف القطع الأثرية من المتحف البريطاني

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مفاوضات سد النهضة بلا جديد

بالرقص والغناء.. بيومي فؤاد يشعل الأجواء في العرض الخاص لـ«العميل صفر» بالسعودية

حتحوت: اعتراض جمهور الزمالك على عماد البناني «منطقي» لو كان أهلاويًا| فيديو

96 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية..مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

عملنا قيمة.. مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه على يوتيوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ