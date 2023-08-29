«البناني» ردا على منتقديه: اتخذت إجراءات تفيد الزمالك خلال 24 ساعة فقط

أكد عماد البناني، المدير التنفيذي لنادى الزمالك، أنه اتخذ العديد من الإجراءات التي تخدم نادى الزمالك.

وقال عماد البناني، فى مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2:"جئنا منذ 24 ساعة فقط، وتم خلالها إجراءات، كلها لصالح الزمالك، وقمت بالدعوة للجمعية العمومية، وعلى رأسها إجراء الانتخابات".

وقال المدير التنفيذي للزمالك: "تم دفع مستحقات المدرب الكولومبي أوسوريو المتأخرة اليوم، ولم تقع عقوبة على أى لاعب في أى لعبة، وجلسنا مع اللجنة المالية؛ من أجل ترتيب كل مستحقات العمل والموظفين المتأخرة".

وأضاف: "هناك محاولات جادة جدا لرفع إيقاف قيد الزمالك من أجل تدعيم صفوف جميع الفرق، ونترك الأمر الفنى الخاص لفريق الكرة لأوسوريو بصفته المدير الفنى ومعه عبد الواحد السيد".

وتابع: "4.5 مليون جنيه تم صرفها على الفريق الأول بالإضافة إلى دفع كل المستحقات المتأخرة للمدرب الأجنبي؛ لفرض الاستقرار الكروي.

واستطرد: "لم أعلم بتكليفي كمدير تنفيذي لنادي الزمالك إلا ظهر أمس، و3 سبتمبر سيتم إعلان الانتخابات، وبعدها سيتم فتح باب الترشيح 4 سبتمبر، وحتى 10 سبتمبر، وسيتم تنقية العضويات؛ من أجل أن تكون الانتخابات صحيحة".

وأردف: "الضرائب كانت تطالب الزمالك بمبلغ مليار و200 مليون جنيه، وبعد التفاوض مع الضرائب؛ تم تخفيض المبلغ إلى 40 مليون جنيه، وسيتم دفعها على أقساط على عامين".

واختتم البناني حديثه، قائلا: "فور الانتهاء من الأمور مع الضرائب؛ سنسعى جاهدين لرفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك، وحل كل الأزمات من أجل محاولة تسليم الزمالك لمجلسه الجديد دون مشاكل".