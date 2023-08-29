عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«البناني» ردا على منتقديه: اتخذت إجراءات تفيد الزمالك خلال 24 ساعة فقط

صدى البلد

أكد عماد البناني، المدير التنفيذي لنادى الزمالك، أنه اتخذ العديد من الإجراءات التي تخدم نادى الزمالك.

وقال عماد البناني، فى مداخلة مع الإعلامي إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2:"جئنا منذ 24 ساعة فقط، وتم خلالها إجراءات، كلها لصالح الزمالك، وقمت بالدعوة للجمعية العمومية، وعلى رأسها إجراء الانتخابات".

وقال المدير التنفيذي للزمالك: "تم دفع مستحقات المدرب الكولومبي أوسوريو المتأخرة اليوم، ولم تقع عقوبة على أى لاعب في أى لعبة، وجلسنا مع اللجنة المالية؛ من أجل ترتيب كل مستحقات العمل والموظفين المتأخرة".

وأضاف: "هناك محاولات جادة جدا لرفع إيقاف قيد الزمالك من أجل تدعيم صفوف جميع الفرق، ونترك الأمر الفنى الخاص لفريق الكرة لأوسوريو بصفته المدير الفنى ومعه عبد الواحد السيد".

وتابع: "4.5 مليون جنيه تم صرفها على الفريق الأول بالإضافة إلى دفع كل المستحقات المتأخرة للمدرب الأجنبي؛ لفرض الاستقرار الكروي.

واستطرد: "لم أعلم بتكليفي كمدير تنفيذي لنادي الزمالك إلا ظهر أمس، و3 سبتمبر سيتم إعلان الانتخابات، وبعدها سيتم فتح باب الترشيح 4 سبتمبر، وحتى 10 سبتمبر، وسيتم تنقية العضويات؛ من أجل أن تكون الانتخابات صحيحة".

وأردف: "الضرائب كانت تطالب الزمالك بمبلغ مليار و200 مليون جنيه، وبعد التفاوض مع الضرائب؛ تم تخفيض المبلغ إلى 40 مليون جنيه، وسيتم دفعها على أقساط على عامين".

واختتم البناني حديثه، قائلا: "فور الانتهاء من الأمور مع الضرائب؛ سنسعى جاهدين لرفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك، وحل كل الأزمات من أجل محاولة تسليم الزمالك لمجلسه الجديد دون مشاكل".

الزمالك الإعلامي إبراهيم فايق إجراء الانتخابات ابراهيم فايق المدير التنفيذي لنادي الزمالك المدير التنفيذي للزمالك المدرب الكولومبي الكولومبي أوسوريو أوسوريو انتخابات عبد الواحد السيد لنادي الزمالك يد الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

"قلم الشيبي" يصل النيابة| تطورات خطيرة في أزمة حسين الشحات.. وخبير ماسبيرو يحسم الجدل

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

أكثر من 17000 شكوى.. تعطل منصة التواصل الاجتماعي X في الولايات المتحدة

عدم وضوح الرؤية .. 4 أسباب مهمة لضبابية العين

«البناني» ردا على منتقديه: اتخذت إجراءات تفيد الزمالك خلال 24 ساعة فقط

رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. لينك سريع ومباشر

أشبه بمدن قوم عاد.. لغز العثور على قرية بفرنسا بعد 150عاما من التنقيب

مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تفسد مساعي القاهرة والخرطوم للتوصل لحل يرضي الجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ