وزيرة العدل الليبية: نطالب لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي

طالبت وزيرة العدل الليبية حليمة البوسيفي، سلطات دولة لبنان، بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي .

وقالت حليمة البوسيفي في تصريحات نقلها موقع العربية إن هانيبال القذافي محتجز في لبنان دون مسوغات قانونية .

واعلن هانيبال القذافي في الثالث من يونيو الماضي دخوله في إضراب عن الطعام، تنديدا باستمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات.

وتراجعت حالته الصحّية عقب أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا"، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة الليبية طرابلس.