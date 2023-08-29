أخبار العالم| عطل يضرب موقع X .. مقاتلات إسرائيلية تهاجم مطار النيرب بسوريا .. زلزال بقوة 7.0 ريختر يضرب إندونيسيا .. اعتقال مسلح اغتال بروفيسور بحامعة نورث كارولينا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

اعتبر الاتحاد الأوروبي قرار القادة العسكريين النيجريين بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد 'استفزازا' لا يسهم في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة في النيجر

يتوقع خبراء الأرصاد الأمريكيين أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "إداليا" لتتحول إلى إعصار، في طريقها نحو ولاية فلوريدا، التي تستعد لأول عاصفة كبيرة لها في موسم الأعاصير السنوي. ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، غداالأربعاء

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شفيتسوف، الاثنين، عن أن سلوك الغرب العدواني بالقرب من حدود دولة الاتحاد كان بسبب نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

تعطلت منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، عن العمل لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع تتبع انقطاع الخدمة

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي (حميميم) في سوريا فاديم كوليت أن 4 طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية هاجمت مطار النيرب في مدينة حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا محاولة انتهاك للحدود الروسية في شبه جزيرة القرم من قِبل طائرتي استطلاع أمريكيتين مُسيّرتين. وذكرت وزارة الدفاع -في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية- أن "قواتها أحبطت محاولة مُسيّرتين

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي (حميميم) في سوريا فاديم كوليت أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على معقل ومركزين لتنظيم "جبهة النصرة" في سوريا. وذكر مركز "حميميم" التابع لوزارة الدفاع الروسية

أكدت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، أن أحد أعضاء هيئة التدريس قُتل في حادث إطلاق نار مميت دفع جامعة نورث كارولينا - تشابل هيل (UNC) والمجتمع المحيط بها إلى وضع أوامر الإغلاق ..

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس في إفادة دورية هذا تعريف ما نصفه بأنه حريق هائل ، أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً في الأيام الـ10 الماضية.

طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه الليلة مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم طلبات مرفقة بكل ما يؤيدها للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج

شارك عضو مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عبد الكريم قريشي، ضمن وفد عن البرلمان العربي، في زيارة رسمية إلى الصين، تستمر حتى 31 أغسطس الجاري. وأوضح المجلس، في بيان

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة "نورث كارولينا"، بعد أن فتح مشتبه به النار في حرم الجامعة، مما أدى إلى إغلاقها لمدة ثلاث ساعات

أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، سيزور فيتنام في 10 سبتمبر المقبل. وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية، إن الرئيس بايدن وأثناء وجوده في هانوي، سيجتمع مع الأمين العام نجوين فو ترونج..

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا إلى تعزيز القوات البحرية لبلاده، متهما الولايات المتحدة بتحويل المياه

رفع محامي الضرائب في ولاية فلوريدا دعوى قضائية اتحادية تطالب بحرمان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 7.0 درجات ضرب منطقة بحر بالي بإندونيسيا اليوم الثلاثاء.