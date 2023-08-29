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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| عطل يضرب موقع X .. مقاتلات إسرائيلية تهاجم مطار النيرب بسوريا .. زلزال بقوة 7.0 ريختر يضرب إندونيسيا .. اعتقال مسلح اغتال بروفيسور بحامعة نورث كارولينا

اخبار العالم
اخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

 

الاتحاد الأوروبي: طرد السفير الفرنسي من النيجر استفزاز لن يحل الأزمة

اعتبر الاتحاد الأوروبي قرار القادة العسكريين النيجريين بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد 'استفزازا' لا يسهم في التوصل إلى تسوية دبلوماسية للأزمة في النيجر

العاصفة الاستوائية إداليا تتحول لإعصار في طريقها إلى فلوريدا

يتوقع خبراء الأرصاد الأمريكيين أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "إداليا" لتتحول إلى إعصار، في طريقها نحو ولاية فلوريدا، التي تستعد لأول عاصفة كبيرة لها في موسم الأعاصير السنوي. ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، غداالأربعاء

ردا على سلوك الغرب.. روسيا تعلن عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

أعلن نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شفيتسوف، الاثنين، عن أن سلوك الغرب العدواني بالقرب من حدود دولة الاتحاد كان بسبب نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

أكثر من 17000 شكوى.. تعطل منصة التواصل الاجتماعي X في الولايات المتحدة

تعطلت منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، عن العمل لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع تتبع انقطاع الخدمة

مركز المصالحة الروسي: مقاتلات إسرائيلية هاجمت مطار النيرب في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي (حميميم) في سوريا فاديم كوليت أن 4 طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية هاجمت مطار النيرب في مدينة حلب

موسكو: مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا محاولة انتهاك للحدود الروسية في شبه جزيرة القرم من قِبل طائرتي استطلاع أمريكيتين مُسيّرتين. وذكرت وزارة الدفاع -في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية- أن "قواتها أحبطت محاولة مُسيّرتين

«حميميم»: القوات الروسية تقصف مواقع تابعة لجبهة النصرة في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي (حميميم) في سوريا فاديم كوليت أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على معقل ومركزين لتنظيم "جبهة النصرة" في سوريا. وذكر مركز "حميميم" التابع لوزارة الدفاع الروسية

الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحا اغتال عضو هيئة التدريس بحامعة نورث كارولينا

أكدت السلطات الأمريكية، يوم الاثنين، أن أحد أعضاء هيئة التدريس قُتل في حادث إطلاق نار مميت دفع جامعة نورث كارولينا - تشابل هيل (UNC) والمجتمع المحيط بها إلى وضع أوامر الإغلاق ..

الأكبر بأوروبا.. مصرع 20 شخصا خلال 10 أيام في حرائق غابات اليونان

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس في إفادة دورية هذا تعريف ما نصفه بأنه حريق هائل ، أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصاً في الأيام الـ10 الماضية.

الرئيس التونسي يطالب بالإسراع في تقديم طلبات لتمديد أجل تجميد الأموال المنهوبة بالخارج

طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه الليلة مع محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، وعلي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة، بالإسراع في تقديم طلبات مرفقة بكل ما يؤيدها للتمديد في أجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج

مجلس الأمة الجزائري يبحث تعزيز العلاقات مع الصين

شارك عضو مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عبد الكريم قريشي، ضمن وفد عن البرلمان العربي، في زيارة رسمية إلى الصين، تستمر حتى 31 أغسطس الجاري. وأوضح المجلس، في بيان

مصرع عضو هيئة تدريس أمريكي إثر إطلاق نار في جامعة نورث كارولينا

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة "نورث كارولينا"، بعد أن فتح مشتبه به النار في حرم الجامعة، مما أدى إلى إغلاقها لمدة ثلاث ساعات

البيت الأبيض: بايدن يزور فيتنام 10 سبتمبر| اعرف سببها

أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن، سيزور فيتنام في 10 سبتمبر المقبل. وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته قناة (الحرة) الفضائية، الأمريكية، إن الرئيس بايدن وأثناء وجوده في هانوي، سيجتمع مع الأمين العام نجوين فو ترونج..

زعيم كوريا الشمالية: أمريكا تشعل فتيل الحرب النووية في مياه شبه الجزيرة الكورية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دعا إلى تعزيز القوات البحرية لبلاده، متهما الولايات المتحدة بتحويل المياه

محامي فلوريدا يرفع دعوى قضائية بعدم أهلية ترامب لإعادة انتخابه في 2024

رفع محامي الضرائب في ولاية فلوريدا دعوى قضائية اتحادية تطالب بحرمان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب من انتخابه رئيسًا مرة أخرى

زلزال بقوة 7.0 يضرب بحر بالي بإندونيسيا

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 7.0 درجات ضرب منطقة بحر بالي بإندونيسيا اليوم الثلاثاء.

اخبار العالم الاتحاد الأوروبي السفير الفرنسي العاصفة الاستوائية المصالحة الروسي الولايات المتحدة جبهة النصرة

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