مركز المصالحة الروسي: مقاتلات إسرائيلية هاجمت مطار النيرب في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي (حميميم) في سوريا فاديم كوليت أن 4 طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية هاجمت مطار النيرب في مدينة حلب شمالي سوريا من البحر الأبيض المتوسط.



وقال كوليت -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- إن 4 مقاتلات تكتيكية إسرائيلية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت اليوم من البحر الأبيض المتوسط، دون دخول المجال الجوي السوري، البنية التحتية لمطار النيرب.



وأشار إلى أنه نتيجة للغارة الجوية الإسرائيلية، تعرض المطار لأضرار جزئية، ولم يتعطل عمله.



كانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق، بأن إسرائيل نفذت 25 هجوما على الأراضي السورية منذ بداية العام الحالي.

