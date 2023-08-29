موسكو: مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا محاولة انتهاك للحدود الروسية في شبه جزيرة القرم من قِبل طائرتي استطلاع أمريكيتين مُسيّرتين.

وذكرت وزارة الدفاع -في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية- أن "قواتها أحبطت محاولة مُسيّرتين أمريكيتين من طراز (MQ-9 Reaper) و(RQ-4 Global Hawk) اختراق أجواء شبه جزيرة القرم".

وأوضحت الوزارة أنه "في 28 أغسطس، رصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود أهدافا جوية تقترب من حدود الدولة الروسية، وعند التدقيق تبين أنهما طائرتان مسيرتان أمريكيتان من طراز (MQ-9 Reaper) و(RQ-4 Global Hawk) كانتا تقومان بعمليات استطلاع في أجواء شبه جزيرة القرم".

وأضافت الوزارة أنه "بغية منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي للمسيرتين الأمريكيتين، انطلقت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي الروسية، ما دفع المسيرتين الأمريكيتين لتغيير اتجاههما ومغادرة منطقة عملياتهما الاستطلاعية".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأول، الأحد، أن مقاتلة من طراز (سو-30) اعترضت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز (MQ-9A Reaper) تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.