«حميميم»: القوات الروسية تقصف مواقع تابعة لجبهة النصرة في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي (حميميم) في سوريا فاديم كوليت أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على معقل ومركزين لتنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.



وذكر مركز "حميميم" التابع لوزارة الدفاع الروسية -في بيان أودرته قناة "روسيا اليوم" الفضائية- أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها كانت متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية وهجمات على المواقع السورية.



وأضاف كوليت أن القوات الجوية الروسية قصفت، اليوم، منشآت تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بما فيها مركزان ومعقل لقيادة الجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في تنظيم وتنفيذ هجمات على مواقع القوات السورية.