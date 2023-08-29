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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسي باستثمار الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال القادمة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.


فقد أبرزت الصحف تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة، ومن ثم تطلع مصر لتعزيز التعاون القائم مع الشركة البريطانية العالمية «بريتيش بتروليوم» «BP»، بما يشمل مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، سعيا لزيادة الاستكشافات والإنتاج، وتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة.


جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله، أمس، برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بريتيش بتروليوم»، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية المتنامية في مصر، بما لها من إسهام في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، مما يدعم هذا القطاع بصورة محورية، ويعزز جهود تحول مصر لمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.


من جانبه، عبر رئيس «BP» عن اعتزازه وتقديره مقابلة الرئيس السيسي.. مؤكدا محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة التي تمتد على مدى 60 عاما.


وأشاد «لوني» بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس السيسي على صعيد التنمية، خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجابيا على مختلف مسارات الاستثمارات، خاصة في الطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية في شرق المتوسط، لنقل وإسالة الغاز، وكذلك للربط الكهربائي.


وعرض رئيس شركة «BP» كذلك خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحا أنها تبلغ 3.5 مليار دولار.


كما نوه بالجهود الجارية، بالتعاون مع وزارة البترول، لدعم بناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال الطاقة بمصر، بالإضافة إلى حرص الشركة على الاضطلاع بدورها على صعيد المسئولية المجتمعية من خلال تقديم منح للشباب المصريين للدراسة في كبرى الجامعات البريطانية.

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