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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يهدد هذه الوظائف.. هل أنت منهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يهدد هذه الوظائف..تعرف على وظيفتك وسطهم

مع تطور الذكاء الاصطناعي وانتشاره في مختلف المجالات، أصبح هناك مخاوف متزايدة من أن يؤدي إلى فقدان الوظائف. ويشير الخبراء إلى أن هناك العديد من الوظائف التي يمكن أن يقضي عليها الذكاء الاصطناعي، وذلك لأنها تتضمن مهام يمكن أتمتتها.

 

وفيما يلي بعض من الأمثلة على الوظائف التي يمكن أن يقضي عليها الذكاء الاصطناعي:

 

• وظائف التصنيع: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتولى العديد من المهام في خطوط الإنتاج، مثل الفرز والتجميع والتعبئة.

• وظائف الخدمة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتولى العديد من وظائف خدمة العملاء، مثل الرد على الأسئلة وتقديم الدعم الفني.

• وظائف المبيعات: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتولى العديد من وظائف المبيعات، مثل التسويق والبيع عبر الإنترنت.

• وظائف الإدارة: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتولى العديد من المهام الإدارية، مثل التخطيط والتنظيم وإدارة الموارد البشرية.

• وظائف العمليات: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتولى العديد من المهام التشغيلية، مثل إدارة المخزون ومراقبة الجودة.

 

ولكن يشير الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلى فقدان جميع الوظائف. فهناك العديد من الوظائف التي تتطلب مهارات وقدرات لا يمكن للذكاء الاصطناعي استبدالها، مثل الوظائف التي تتطلب الإبداع والابتكار والتعامل مع الأشخاص.

كما أن الذكاء الاصطناعي سيخلق أيضًا فرص عمل جديدة، مثل وظائف تطوير وصيانة الذكاء الاصطناعي.

ولذلك، فإن التحدي الذي يواجهنا هو كيفية الاستعداد لتأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. فنحن بحاجة إلى ضمان أن يكون لدى الناس المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي.

 

وفيما يلي بعض النصائح للاستعداد لتأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل:

 

• استثمر في التعليم والتدريب: احرص على الحصول على التعليم والتدريب الذي سيساعدك على تطوير المهارات والقدرات التي يحتاجها سوق العمل الجديد.

• كن مرنًا: كن مستعدًا لتغيير مهنتك أو مسار حياتك المهنية إذا لزم الأمر.

• كن مبتكرًا: ابحث عن طرق جديدة لاستغلال مهاراتك وقدراتك في الاقتصاد الجديد.

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