يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن لذلك نقدم عشر حيل يمكن أن تساعدك في خسارة الوزن الزائد في الجسم بحسب ما نشره موقع هيلثي :

10 حيل تساعدك على خسارة الوزن الزائد فى الجسم

وضع أهداف واقعية: حدد أهدافًا واقعية لفترة زمنية محددة. اهتم بالتقدم التدريجي ولا تسعى لفقدان وزن كبير في وقت قصير، إذ أن ذلك قد يكون غير صحي.

اتباع نظام غذائي متوازن: اختر نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والبروتينات النباتية والحيوانية والحبوب الكاملة. تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات المكررة.

السيطرة على حجم الوجبات: قم بتقليل حجم الوجبات وتناول الطعام ببطء، وتعلم التوقف عند الشعور بالشبع. قد يساعد استخدام أطباق أصغر الحجم وملعقة صغيرة في تنظيم حجم الوجبات.

الابتعاد عن الوجبات الجاهزة والمصنّعة: حاول تجنب الأطعمة الجاهزة والمصنّعة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والمواد الحافظة. اختر الأطعمة الطازجة وقم بإعداد وجباتك بنفسك.

زيادة استهلاك الألياف: تناول كميات كافية من الألياف الغذائية، فهي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول وتحسن عملية الهضم. الأطعمة الغنية بالألياف تشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات.

ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لحرق السعرات الحرارية وتحسين اللياقة البدنية. اختر نشاطًا يناسبك مثل المشي، الركض، ركوب الدراجة أو التمارين القوية.

الشرب بكميات كافية من الماء: حافظ على ترطيب جسمك بشرب كميات كافية من الماء، قدرها 8-10 أكواب يوميًا. يمكن أن يساعد شرب الماء في تقليل الشهية وزيادة معدل الأيض.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: يفضل تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلاً من تناول وجبات ثقيلة وكبيرة. هذا يساعد في زيادة معدل الأيمت وتحسين عملية الهضم.

الاستمتاع بالوجبات وتناولها بوعي: حاول أن تستمتع بالوجبات وتأخذ وقتًا كافيًا لتناولها بوعي. قم بمضغ الطعام جيدًا وتذوق النكهات واستمتع بالتجربة الغذائية.

الحفاظ على الالتزام والصبر: يتطلب فقدان الوزن الزائد وقتًا وجهدًا. حافظ على الالتزام بالنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية، وكن صبورًا حيث قد يستغرق الأمر وقتًا لرؤية النتائج الملموسة.

مع الالتزام بتلك الحيل واعتماد نمط حياة صحي، يمكن أن تساعدك في خسارة الوزن الزائد بشكل آمن وفعال. ومع ذلك، يُوصى دائمًا بالتشاور مع أخصائي تغذية أو طبيب قبل بدء أي برنامج لفقدان الوزن لضمان تلبية احتياجاتك الفردية والصحية.