مبادرة "دوي" تستهدف تمكين 40 مليون طفل مصري وتنمية قدراته.. تفاصيل

تحدثت نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن تفاصيل المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري.



وقالت "نيفين عثمان" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن المبادرة تستهدف تنمية قدرات الفتيات والمرأة بشكل عام، لتوفير بيئة داعمة، ليصبح فرد إيجابي له دور واضح في المجتمع.



وأضافت أن المبادرة تتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس القبائل، من أجل التواجد في المحافظات الحدودية، متابعة: دوي تستهدف مشاركة الأطفال في القضايا المنتشرة داخل المجتمع، ليكون لهم رأي.



واسترسلت: نستهدف 40 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، يعيشون في مصر، و25 مليون منهم في المراحل الدراسية المختلفة، كما أنه تم تدريب 150 من الأخصائيين الاجتماعيين والمدربين في الجمعيات غير الحكومية.