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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يحقق العدالة الثقافية.. تفاصيل مشروع المكتبة المتنقلة ببشاير الخير في الإسكندرية

مشروع المكتبة المتنقلة
مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير

تحدث عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمدينة بشاير الخير بالإسكندرية، قائلا: مشروع المكتبة المتنقلة، واحدة من ضمن خطة الدولة المصرية، لتطوير الإسكان الأمن، بديل العشوائيات.


وأضاف “عمرو بسيوني” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى أن خطة التطوير تشمل أكثر من محافظة، مثل القاهرة والجيزة، منوها بأن المشروع يتم بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، في إطار مبادرة حياة كريمة.


وأكمل: نستهدف توفير مبدأ العدالة الثقافية، في كافة المحافظات، منوها بان المبادرة تستمر لمدة 10 أيام، والمشروع يضم العديد من الورش الفنية والثقافية.


وشدد على أن المشروع يستهدف تعزيز وتطوير قدرات ومواهب الأطفال، ونوفر ورش متخصصة، مثل ورش الرسم والتصميم، مؤكدا على أن المشروع يستهدف أيضا دمج ذوي الهمم مع الأطفال، وتوفير أخصائيين للتعامل معهم.

 

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