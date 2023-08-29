حشيش وهيروين .. القبض على تاجري مخدرات بأشمون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين – الأيس" – بندقية خرطوش – طلقات من ذات العيار – ميزان حساس - مبلغ مالى).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.