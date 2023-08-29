عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف تحويل "السخنة" إلى مدينة صناعية متكاملة

صدى البلد

   قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين اليوم الثلاثاء، "إن المنطقة ترتكز في خطتها الاستراتيجية 2020-2025، على تحقيق التنمية المستدامة بصورة متكاملة من خلال مراعاة (البعد الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي) وذلك للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة تلبية لاحتياجات ومتطلبات الاستثمار في المنطقة ضمن رؤية مصر 2030.

 

وقال: نستهدف تحويل منطقة السخنة إلى مدينة صناعية متكاملة وتطوير المجمعات الصناعية، من خلال إنشاء مراكز تدريب وأكاديميات ومناطق سكنية للعاملين بها، منوها بأن التكامل هو المحرك الرئيس للعمل داخل المنطقة الاقتصادية".


جاء ذلك خلال كلمته اليوم بمناسبة وضع حجر الأساس لإنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية داخل منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر.
 

وأشار جمال الدين إلى أن هذه الأكاديميات توفر العمالة المؤهلة للاستثمارات الجديدة مثل مشروعات الهيدروجين؛ ما يوفر بيئة متكاملة للاستثمار، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، موضحا أن حجم التعاقدات خلال العام المالي الماضي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار لنحو 50 مشروعا وحجم التعاقدات المبدئية حاليا 50 مشروعا.
 

وأضاف أن إنشاء أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية يأتي تحقيقًا لأحد محاور الرؤية الاستراتيجية للمنطقة، وهو محور جاهزية النظام المتكامل للصناعة الذي يرتكز على توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالتعاون بين المنطقة الاقتصادية وشركاء النجاح.
 

وقال إن وضع حجر الأساس للأكاديمية هو نتيجة مباشرة للمفاوضات الناجحة التي أثمرت عن توقيع بروتوكول تعاون بين كل من المنطقة الاقتصادية، ومؤسسة السويدي وبنك مصر على هامش مؤتمر قمة المناخ الماضية في شرم الشيخ بحضور رئيس الوزراء.
 

وأوضح أن هذه الأكاديمية تقوم على نظام التعليم المزدوج لمدة ثلاث سنوات، وتقوم الدارسة فيها على التدريب العملي بنسبة 80% في المصانع الشريكة و20% للتعليم النظري بالمدرسة، فضلاً عن توفير فرص التدريب العملي للطلاب في الشركات والمؤسسات الصناعية العاملة في المنطقة الاقتصادية في القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن رؤية المنطقة لضمان اكتسابهم للمهارات العملية اللازمة، ولتكون هذه الأيدي العاملة المدربة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
 

وقال إن ضخ استثمارات بنحو 45 مليون جنيه لإنشاء هذه الأكاديمية التي تري النور خلال العام الأكاديمي 2024-2025 ،يعد واحدا من أهم الاستثمارات في هذا المجال والذي يتضمن نماذج أخرى داخل المنطقة.


وأضاف أن توفير فرص العمل هو من أهم محاور خطة المنطقة الاستراتيجية، ويتكامل ويتناغم مع جهود توفير مناخ جاذب للاستثمار بالمنطقة، ولتحقيق ذلك تسعى المنطقة مع شركائها إلى توفير مجمعات سكنية داخل نطاق المطورين الصناعيين للعاملين بالمناطق الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء أكبر المراكز والأكاديميات المتخصصة في تدريب وتأهيل العمالة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

الـ 72 ساعة المقبلة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وسط فيضانات عارمة .. زلزال يضرب الصين

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 5 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام

الخشت يكلف إيهاب الشيحي بالإشراف على مستشفى الفرنساوي للإسراع بالتطوير وتحسين الخدمة

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

بـ56 ألف جنيه.. داليا شوقي بفستان أخضر مكشوف بمهرجان القاهرة للدراما

استخراج دودة حية من دماغ امرأة لأول مرة بالعالم.. كيف اكتشفوها؟

محتاجين نمو عقلي.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها

فيديو

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ