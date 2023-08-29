ورش طباعة وتحريك عرائس ضمن مبادرة «ثقافتنا فى أجازتنا» بالبحر الأحمر

أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا عدة أنشطة منها ورشة فنية "تصميم شعار".

قام المدرب الفنان إبراهيم عبدالله، رسام كاريكاتير، بتدريب الأطفال على الرسم باستخدام اسكتش ورق وألوان الفلوماستر وكيفية تصميم شعار، كما نفذ المدرب ورشة "تدوير مخلفات"، كما نظمت المكتبة ورشة حكي بعنوان "ثقافة الحد من الزيادة السكانية".

فى سياق متصل نظم بيت ثقافة القصير ورشة "أداء حركى"، وقدم قصر ثقافه أبو رماد، عدة ورش منها، ورشة " طباعة ستنسل"، وورشة " تحريك عرائس الطاولة"، وتعليم الأطفال كيفية تحريكها وتقليد الأصوات والتمثيل.