هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

أشاد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، بقرار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتعيين عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، لحين إجراء انتخابات في شهر أكتوبر المقبل.

وكتب ميدو عبر حسابه على منصة" إكس": “ أحسن قرار أخذه الوزير أنه جاب راجل من بره النادي خالص يدير دلوقتي لا تبع ممدوح ولا تبع مرتضى دوره مسير اعمال ويدعوا للانتخابات فقط”.

وأضاف:" طالما هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه يبقى راجل ١٠٠ ١٠٠، معظم اللي كانوا في النادي امبارح دول هتيفة أونكل ممدوح، ومعظم اللي بيشتموه على السوشيال ميديا هتيفة أونكل ممدوح".

وتابع:" سيبوا النادي ينظف أدوا الفرصة لأي حد يدير لغاية الانتخابات وييجي مجلس محترم يدير النادي".

واختتم:" والله عمري ما قابلت البناني ولا شوفته ولا اتكلمت معاه لكن هو الراجل المناسب دلوقتي وأحسن قرار أخذه الوزير لصالح الزمالك انه جاب راجل من بره النادي".

