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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللجنة الثلاثية توقف 10 من كبار موظفي الزمالك فى مجلس مرتضى منصور

الزمالك
الزمالك

كشفت مصادر داخل نادى الزمالك أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء  بقيادة اللواء حسن موسي المدير التنفيذى أصدرت  قرارا بإيقاف 10 من كبار الموظفين في الزمالك ومنعهم من دخول النادي.

والموظفون الـ10 الصادر قرار بإيقافهم من مسئولى الزمالك هم : المستشار محمود خالد رئيس الشؤون القانونية و محمد حنفي مدير إدارة المتابعة وحسين  كمال مدير إدارة المشتريات وشريف حسين مدير إدارة العقارات ومصطفى يحيى نائب مدير الأمن ووليد بخيت مدير شؤون العاملين وطارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي واللواء هاني عبادة مدير الأمن بالزمالك و محمود العسال المستشار القانوني لمجلس الإدارة وايهاب خضر مدير إدارة الاشتراكات والمالية.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد تقدم بإستقالته للجهة الإدارية وتبعه استقالة المدير التنفيذى ومدير النشاط الرياضى ومدير النشاط المالى لتقوم وزارة الشباب والرياضة بقيادة د. أشرف صبحى بتعين لجنة ثلاثية تضم اللواء حسن موسى مديرا تنفيذيا للنادى وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا وأيمن عبدالمنعم أبوسريع للنشاط الرياضى .

وستكون مهمة اللجنة الثلاثية تهيئة الأجواء للدعوة للإنتخابات فى مدة زمنية قدرها 45 يوما لانتخاب مجلس إدارة جديد يدير نادى الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل .

الزمالك حسن موسى د أشرف صبحى نادي الزمالك محمود خالد

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