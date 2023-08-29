ضبط هارب من 77 سنة سجن بالقليوبية

ألقت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، اليوم، القبض على أحد الأشخاص، هارب من تنفيذ 74 حكما قضائيا، بإجمالى 77 سنة سجنا وكفالات مالية وتم التحفظ على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة في القليوبية يفيد بقيام قوة أمنية أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص هارب من عدة أحكام.

وبالكشف عليه جنائيا تبين أنه هارب من تنفيذ 74 حكما، بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية وتم التحفظ على المتهم لحين العرض على النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية