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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في النمسا

عمرو السولية
عمرو السولية

 

واصل عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش  معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا.

ويعاني السولية من الإصابة في العضلة الخلفية، لذلك يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويخوض لاعبو الأهلي التدريبات في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من أمس 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

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