وزير الدفاع الصيني: التعاون الأمني مع إفريقيا يجلب المزيد من الاستقرار للعالم

قال وزير الدفاع الصيني، لي شانجفو، إن التعاون الصيني الإفريقي في مجال الأمن سيجلب المزيد من الاستقرار للعالم.

وأشر لي شانجفو اليوم الثلاثاء، إلى أن العلاقات بين الصين وإفريقيا تستند إلى مبادئ المساواة والتعاون المتبادل والشراكة العملية.

‏وأضاف أن الصين مستعدة للوقوف إلى جانب الشعب الأفريقي في تنفيذ مبادرة الأمن العالمي وبناء مجتمع صيني إفريقي ذي المصير المشترك.

‏جاء ذلك في كلمة لي شانجفو خلال افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الصيني الإفريقي للسلام والأمن في بكين اليوم الثلاثاء، الذي يشارك فيه أكثر من 100 مندوب من حوالي 50 دولة أفريقية.