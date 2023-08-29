زيارة تاريخية.. بوتين يسافر إلى الصين في أكتوبر المقبل

قالت شبكة "بلومبرج"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيزور الصين في أكتوبر المقبل.

وتعتبر تلك الزيارة هي أول زيارة خارجية للرئيس الروسي منذ إصدار مذكرة اعتقاله.

وشهدت العلاقات الصينية الروسية، تقدمًا ملحوظًا في العقدين الماضيين، وباتت مواقف الدولتين أكثر تقاربًا في ملفات عديدة، وقد ازداد التعاون الاقتصادي بينهما، سواء أكان على المستوى الثنائي أو في الأطر الإقليمية والدولية التي ينتميان إليها.

وتحاول بكين استثمار الوضع الجديد الناشئ بعد الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنه من عقوبات دولية، إذ أن العناوين الاقتصادية واضحة جدًا أنها رئيسية في العلاقات بين البلدين.