حفلات فريق رؤى باند لذوي الهمم تحقق ردود فعل كبيرة

شهدت أولى حفلات فريق "رؤى باند" لذوى الهمم، نجاحا باهرا وإعجابا كبيرا من الجمهور، أمس الاثنين بقية الغورى .

حيث تغنى الفريق بمجموعة متنوعة من أشهر الأغانى، منها : "برضاك يا خالقي، يا حبيبتي يا مصر، أهو ده اللي صار، طاير يا هوا، تعيشي يا بلدي، عيون القلب" إلى جانب موشح " أمدح المكمل"، تغنى بها "عاصم محمد، عمر حمادة، إيرينى أشرف، مهند عماد، سلوى محمد، ستيفن رومانى، جاسمين طارق، تاليا محمد، فريدة إسلام، أحمد يشرى، على فرج، أميرة عزت" .

التدريب تحت إشراف موسيقى للأستاذ الدكتور مدحت عبد السميع أستاذ التأليف الموسيقى والوتريات بمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، شيخ المنشدين طه الإسكندرانى، مطرب الأوبرا الفنان مصطفى النجدى .

تكون فريق "رؤى باند" ليكون انطلاقة حقيقية للمواهب التى تم اكتشافها فى مسابقة المواهب الذهبية لأبنائنا من ذوى الهمم على مدار الأعوام الماضية .