تغيير اسم مسلسل شريف سلامة الجديد | تفاصيل

قرر القائمون على مسلسل "كف مريم" بطولة الفنان شريف سلامة، تغيير اسم العمل ليصبح "منجم دهب" وذلك قبل أيام من انطلاق التصوير، حيث ينطلق العمل مطلع الأسبوع المقبل بعد فترة من التحضيرات، وذلك للعرض على إحدى قنوات المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

"كف مريم" مكون من 30 حلقة، ومن بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في اطار صعيدي اجتماعي.

شريف سلامة عرض له مؤخرًا فيلم "ساعة إجابة" بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، المطرب عمر كمال، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبو سيف.

وقدم شريف سلامة في شهر رمضان الماضى مسلسل "كامل العدد" من 15 حلقة بمشاركة دينا الشربينى، اسعاد يونس، اية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشيرجى، مصطفى درويش، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، باسم موريس وعدد من الأطفال، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوى.