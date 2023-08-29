كان نسمة وكبيره يقطع جبنة.. شهادة دكتورة بعد تصدر مسلسل سفاح الجيزة الترند

سفاح الجيزة، تصدر اسم المسلسل الجديد للفنان أحمد فهمي حديث الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعاد إلى الأذهان قصة القاتل المتسلسل، قذافي فراج عبد العاطي، والذي أنهى حياة 4 أشخاص يقربون له في الفترة من 2015 حتى 2017.

وفي هذا السياق، قالت دكتورة الكيمياء الفيزيائية‎‏ في إحدى كليات العلوم “مها. خ”، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، معلقة على صور سفاح الجيزة الحقيقي: “الراجل دا أنا كنت بشتري من عنده حلويات من السوبر ماركت بتاعه من 15 سنة كدا، وكان نسمة فعلا أقسم بالله”.

سفاح الجيزة

وأضافت المحاضرة الجامعية لموقع “صدى البلد”، حول تعاملها مع سفاح الجيزة الحقيقي، قذافي فراج عبد العاطي، أنها تعاملت معه في صغرها في كل مرة كانت تزور خالتها، معقبة: “معظم قرايبي في المنطقة اللي هو كان عايش فيها وبيتعاموا معاه، وعمر ما حد شك فيه خالص”.

وتابعت في تصريحها: “الصدمة إنه كنا مقتنعين إنه راجل كويس جدا من معاملته الكويسة، وكبيره أوى يقطع جبنة مش بنى آدمين، هو ذكى أوى كمان، وإلا ما كانش عرف يخدع الناس كلها فيه كدا”.

مسلسل سفاح الجيزة

قذافي فراج عبد العاطي

ولد قذافي فراج عبد العاطي، والذي يقوم الفنان أحمد فهمي بأداء شخصيته في المسلسل الذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، عام 1973 بمنطقة بولاق الدكرور الجيزة.

وتخرج المعروف إعلاميا باسم “سفاح الجيزة” في كلية الحقوق، علما أنه لم يعمل بالمحاماة بل عمل بالتجارة والأعمال الحرة، وكان يمتلك سلسلة مكتبات ومصنعا للعب الأطفال.

القبض على سفاح الجيزة

ألقي القبض على قذافي فراج أثناء قيامه بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة وهي طبيبة صيدلانية، كما أنه ألقي القبض عليه وحبسه باسم صديقه الذي أنهى حياته بعدما استولى على أمواله “المهندس رضا” حيث تقدمت الأسرة ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيق من جديد في بلاغ التغيب، وبمواجهة القذافي اعترف سفاح الجيزة بجميع الجرائم.