3 تفاصيل مرعبة تعيد قضية سفاح الجيزة للواجهة.. كشفها مسلسل أحمد فهمي

قاتل متسلسل أم عاشق للجريمة، تسأولات كثيرة جرى تداولها حول هوية سفاح الجيزة، الذي سلك طريق الشيطان بعدما أعمى الطمع بصيرته عن مدي جرمه الذي يرتكبه، حتى ظهر الحق على هيئة صدفة تسببت في فضح جرائمه؛ لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة يواجه مصيره.

الفنان أحمد فهمي

مسلسل سفاح الجيزة

أثار مسلسل سفاح الجيزة الذي يعرض حاليا على منصة شاهد، من بطولة الفنان أحمد فهمي، ضجة وتفاعلا كبيرين، ما دفع مشاهدوه إلى التساؤل بشأن القصة الحقيقية، التي وقعت أحداثها بين الجيزة والإسكندرية، وعادت مرة أخرى إلى الواجهة.

وسفاح الجيزة هو قذافي فراج عبد العاطي عبدالغني، قاتل متسلسل تخلص من 4 أشخاص في الفترة من 2015 حتى 2017 وصاحب القضية المعروفة إعلاميًا "بسفاج الجيزة"، ولد عام 1973 بمنطقة بولاق الدكرور الجيزة، تخرج من كلية الحقوق ولم يعمل بالمحاماة؛ بل عمل بالتجارة والأعمال الحرة، وكان يمتلك سلسلة مكتبات ومصنع للعب الأطفال.

وكانت الضحية الأولى لـ"قذافي فراج" سفاح الجيزة، عام 2015، هي جريمة قتل صديق عمره المهندس "رضا محمد"، والذي كان يعمل مهندسًا لمدة 20 عامًا، فى إحدى الدول العربية، ويرسل إليه الأموال، واستدرجه فور عودته لشقته في بولاق الدكرور، ودعاه إلى وجبة غداء كانت الآخيرة في حياتهـ حيث ووضع له السم بداخلها، وانهال علية بالضرب المبرح مستخدما قطعة حديدية، ومن ثم نقله إلى شقة آخرى في ذات المنطقة.

وللتغطية على جريمته النكراء بحق صديق عمره، دعا مجموعة من العمال إلى شقته بحجة "تكسير السيراميك"؛ لإصلاح "الصرف الصحي"، وبالفعل حدث ما كان يريده، وبعد انتهاء العمال من مهمتهم، أعاد كل شيء داخل الشقة إلى وضعه الطبيعي كما كان مضافا إليه جثمان صديقه الذي وراه داخل الحفر.

أما الضحية الثانية، فكانت "نادين الجهادي"، طالبة بكلية الحقوق، 20 عاما، وجمعت بينها علاقة غير شرعية، ووعدها بالزواج، ولكنه أخلف وعده وأزهق حياتها، ليتزوج من شقيقتها "فاطمة الزهراء" فيما بعد، وأوهم أهلها بأن ابنتهم سافرت رفقة منتج سوري الجنسية لتعمل معه كـ موديل إعلانات خارج مصر.

وكانت الضحية الثالثة للمتهم، فهي زوجته الثانية "فاطمة زكريا"، حيث وقعت مشادة حامية بينهما بسبب زيادة المصروفات المنزلية؛ ليقوم على إثرها برطم رأسها عدة مرات على حافة الحائط؛ لتلقى حتفها فورا، فيما تخلص منها عبر وضعها في 'ديب فريزر' ودفنها بكامل ملابسها ومشغولاتها الذهبية.

واعتاد المتهم بعدها القتل، وكانت جريمته الرابعة بعد انتقاله إلى محافظة الإسكندرية وانتحاله شخصية صديقه "رضا محمد"، حيث تزوج من صيدلانية تُدعى "نهى" وتخلص منها بعد كشفها حقيقته من خلال استدراجها إلى مخزن بمنطقة العصافرة وخنقها حتى فارقت الحياة.

وقام "سفاح الجيزة" كما عرف إعلاميا فيما بعد، بدفنها داخل إحدى الغرف في المخزن، و ذلك للتخلص من تهديها له بتقديم بلاغ بعملية النصب التي تعرضت لها إذا لم يرد أموالها: "هددتني إنها هتقدم بلاغ ضدي، فقررت أقتلها عشان أرتاح وأخلص منها".

سفاح الجيزة

القبض على السفاح

وبحث السفاح عن ضحية جديدة وعثر على "نهى"، طبيبة صيدلانية، وابنة رجل ثري، وتزوجها في 2 سبتمبر 2017، باسم "رضا" مهندس الكمبيوتر، وأنجبت الطبيبة طفلة من قذافي، وعاشت معه لفترة، قبل أن يسرق مجوهراتها وقطعها الذهبية، بعدما ارتدى نقابا ليتشبه بشقيقة زوجته، وقبل اكتشاف جريمته ترك السفاح عش الزوجية بعد أن اختلق مشكلة مع زوجته؛ التي اكتشفت بعدها السرقة، وحررت محضرا ضد زوجها الهارب.

وانتقل قذافي لمنطقة الهانوفيل، ليتعرف على"مي" ابنة التاجر الثري، بهوية جديدة، باسم محمد مصطفى، وبنفس المهنة "مهندس كمبيوتر"، واستعان بأشخاص آخرين؛ ليمثلوا أنهم أسرته، وبعد عدة أشهر من الخطبة تمكن السفاح من سرقة منزل خطيبته، واستولى على مصوغاتها الذهبية، ومبلغ ضخم من والدها، ولم يتمكنوا من معرفة الجاني، وتمت الزيجة بمأذون مزور وعاش الزوجان في شقتهما بالبيطاش.

وعاد قذافي بعد زواجه الأخير إلى بائع الذهب الذي يتعامل معه، ليبيع قطع المجوهرات من سرقاته المتعددة، لكن تلك المرة كانت الأخيرة، فقد قبض عليه وحبس لمدة عام لاتهامه بسرقة مجوهرات زوجته الصيدلانية.

وتضافرت الظروف لتكشف جريمته زوجته الأخيرة، بعدما حررت ضده محضرا بانتحال الصفة والسرقة، حيث كشفت السكرتيرة عن غرفة قذافي الخاصة التي تحوي كافة مسروقاته، وبطاقاته المزورة، وعلى أثر البلاغ علم أشقاء المهندس رضا بأن أملاكه بيعت بأملاك مزورة، وأثناء بحثهم علموا أنه محبوس لاتهامه بالسرقة في الإسكندرية، وظنوا أنهم عثروا على شقيقهم، لكن المفاجأة كانت أن المحبوس هو صديق عمر رضا، إنه " قذافي "، فتأكدت شككوكهم بأنه هو قاتل المهندس، وبمواجهة المتهم اعترف بـ4 جرائم قتل.

وتمكنت قوات الأمن من استخراج جثث الضحايا من شقتي بولاق الدكرور، ومخزن إسكندرية، ومازال الجميع يعتقد أن لـ"قذافي" قصصا أخرى لم ترو بعد.

وكان قذافي على موعد مع أول حكم إعدام يصدر ضده من محكمة الجنايات برئاسة المستشار عمادة عطية لاتهامه في قضية التخلص من صديقه المهندس رضا، وبعد مرور 3 أيام من حكم الإعدام الأول في 27 مارس عام 2021، صدر حكمًا ثانيًا بإعدام "قذافي فراج" من محكمة جنايات الجيزة، في اتهامه بإزهاق روح "نادين" طالبة كلية الحقوق، وزوجته "فاطمة"، وفي 5 أبريل من عام 2021، صدر حكم من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة، باعدامه لاتهامه بالتخلص من المجنى عليها "ياسمين".

من جانبه قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إن مسلسل سفاح الجيزة يعبر عن محاكاة الدراما للواقع من خلال سرد قصة سفاح الجيزة القذافي فراج، والتي عاصرها الكثير من المشاهدين باعتبارها إحدى قضايا الرأي العام في حينها، مؤكدا أن الدراما لا تقتبس الحدث بشكل كامل؛ بل تعبر عن جزء منه مع تغيير بعض الأحداث لصالح الدراما، لافتا: "تجسيد القضايا أو الحوادث التي تحدث في المجتمع شيء طبيعي وهو ما شاهدناه في الكثير من الأفلام والمسلسلات الدرامية".

قضية سفاح الجيزة

دفاع ضحايا السفاح

وأضاف الكيلاني - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعض القصص يصعب مناقشتها أو محاكاتها في أعمال درامية تعرض في السينمات أو على الشاشات التلفزيون مثل قصه طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي تمس المجتمع لكونها كانت قضية شغلت الرأي العام على مدار عام كامل.

فيما وكشف المحامي أحمد فهيم دفاع غحدى ضحايا سفاح الجيزة، إنه تم إيداع المتهم لمدة شهرين في مستشفى العباسية للأمراض النفسية للكشف على قواه العقلية وتبين سلامته العقلية والنفسية وكونه شخص طبيعي لا يعاني إي إضطرابات.

وأضاف فهيم في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه طبقا للمادة (155) من دستور 2014، ففي حالة صدور حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض يحق لرئيس البلاد إصدار قرارا بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وفي حالة لم يصدر قرارا بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.

وتابع: سفاح الجيزة قتل زوجته فاطمة زكريا وصديق عمره إلى جانب اثنين آخرين وسرق مبالغ طائلة، مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ حكم الإعدام حتى اللحظة على الرغم من صدور 4 أحكام قضائية بالفعل على القذافي المعروف باسم سفاح الجيزة بسبب عدم اكتمال الإجراءات القانونية والمتعلقة بتصديق رئيس الجمهورية على الحكم.