سمير فرج: مصر وضعت استراتيجية واضحة للأزمة السودانية

كشف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، عن أن مصر وضعت استراتيجية واضحة لحل المشكلة في السودان.



وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء: أولا وقف إطلاق النار والتفاوض بعد ذلك، والحل في الأزمة يكون سودانيا وعدم الانحياز لأي طرف وايضا عدم تدويل القضية السودانية ورفض أي تدخل عسكري خارجي واستمرار دعم السودان.

وتابع اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن مصر بها ٥ ملايين سوداني وجاء لمصر بعد الأزمة حوالي ٣٠٠ ألف سوداني آخرين.