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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحدث البترول يكشف تفاصيل لقاء الوزير مع رئيس الوزراء

بترول
بترول

أكد حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن وزير البترول والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقيا اليوم، مشيرا إلى أن اللقاء شهد تناول الكثير من الملفات.

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وأضاف عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول متابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وشارك في الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس. 
 

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: كما تناول الاجتماع مناقشة المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.

وأشار حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بضرورة توافر مختلف المواد والمنتجات البترولية اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها، والاستهلاكية، لضمان التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية. 

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