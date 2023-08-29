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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يشارك في احتفالية افتتاح فيلم "التلميذ سمو الرهبنة" بمسرح الأنبا رويس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية الافتتاح الرسمي لفيلم "التلميذ.. سمو الرهبنة" عن قصة حياة الأنبا تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس اب الشركة والذى أنتجته كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف، بالمسرح الكبير بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد كبير من المطارنة والأساقفة والكهنة، ومفكرين وإعلاميين وفنانين وقيادات من مختلف المجالات. 

وتم اختيار موعد افتتاح العرض الأول للفيلم من قبل قداسة البابا تواضروس رغم انشغاله الكبير وهذا يدل علي ان بطريرك الكنيسة يحرص جيدًا على دعم أولاده في مختلف المجالات، ويشجع علي الفن الراقي والمؤثر الذي يدخل اعماق نفوس رعيته من أجل التقرب إلي الله والتوبة إليه" 

ويقدم فيلم " التلميذ" ملامح مُهمة وغير منتشرة عن حياة الشركة الرهبانية، أهمها أن حياة الشركة حياة صارمة تمتلئ بالقوانين الروحية والكنسية والرهبانية، ولذلك فإن اختيار الله للأنبا باخوميوس - والذي كان عسكريًا رومانيًا وثنيًا قبيل اعتناقه المسيحية على يد مسيحيي إسنا- ليكون مؤسسًا لحياة الشركة، لم يكن هباءً، بل كان لمروره بحياة الصرامة العسكرية والتي جعلته أهلًا لتطبيق كافة قوانينها في الدير.

وكشف جوزيف نبيل مخرج فيلم "التلميذ" أن هذا العمل تأخر كثيرًا لظروف طارئة في مقدمتها جاحة كورونا التي أصابت العالم ومنها بلدنا العزيزة مصر ، وقال : " بذلنا مجهودًا كبيرًا حتي نخرج بهذا العمل لما له أهمية كبيرة من حيث فكرته والموضوعات التي تطرق إليه"، مؤكدًا ان هذا الفيلم من الأفلام التي ستضاف إليه بعد أن قدم أفلام "يسطس الأنطوني ونسر البرية و49 شهيدا وأبو نفر السائح".

وشارك فريق كورال كنيسة السيدة العذراء مريم أرض الجولف، المرنمة ماريان جورج المُلقبة بالصوت الشافي بإلقاء ترانيم الفيلم. 

فيلم "التلميذ" بطولة عاصم سامي وأيمن أمير، وشارك البطولة الفنانين الكبار هالة صدقي، وعبد العزيز مخيون، ومادلين طبر، وناجي سعد،  واستيفان منير، ومحمد نجاتي، ومحمد علي رزق، وجميل عزيز، ومارتينا عادل، وفهد شلبي، ومجدي فوزي، ورأفت فوزي، وأمير تادرس.. وغيرهم من الفنانين.

كما أن الفيلم من سيناريو وحوار ماهر فريد، منتج فنى مايكل مراد ،مدير تصوير جوزيف لويس، مهندس ديكور ايفان اديب، ملابس ماريام عدلي، مكياج چينو و مونتاج سامر ماضي، موسيقي تصويرية سام اميل مكساج شريط الصوت جرجس صبحي،  الوان متي رشدي، مهندس صوت احمد ابو ليلة، مستشار إعلامي الكاتب الصحفي مايكل عادل، وإخراج جوزيف نبيل.

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البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكاتدرائية المرقسية

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