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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"إشمعنا الزمالك".. أول رد فعل من الأهلي على استدعاء لاعبيه لمنتخب مصر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

رصدت قناة العربية، أول رد فعل من الأهلي على استدعاء 4 لاعبين من صفوفه لمنتخب مصر من أجل مباراة إثيوبيا المقبلة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وسط محاولات من جانب المارد الأحمر لاستبعاد لاعبيه من هذه المباراة بحجة أن المنتخب قد تأهل بالفعل للبطولة في الفترة الحالية. 

الأهلي يعلن عن اعتراضه على طريقة تعامل اتحاد الكرة 

وجاء في تقرير قناة العربية، أنه بعد إعلان النادي الأهلي إرسال طلب رسمي لاتحاد الكرة باستثناء لاعبيه من التواجد بالقائمة بعد ضمان منتخب مصر التأهل لكأس الأمم الأفريقية قبل لقاء إثيوبيا المقبل، تفاجأ الأهلي بضم أربع لاعبين لقائمة منتخب مصر التي أعلن عنها روي فيتوريا خلال الساعات القليلة الماضية لشهر سبتمبر من أجل مواجهة كلا من تونس وإثيوبيا. 

وأضاف التقرير، أنه وفقا لمصدر من داخل النادي الأهلي أكد في تصريحات له أن اتحاد الكرة عرض عليه فكرة ضم اللاعبين الأربعة بحيث يتم ترك ثلاث لاعبين عقب مباراة إثيوبيا مع استمرار محمد عبد المنعم فقط لمواجهة تونس، إلا أن المارد الأحمر رفض المقترح، وتمسكوا بطلب عدم استدعاء اللاعبين لكلا المباراتين. 

وأضاف المصدر في تصريحاته، أن الأهلي فوجئ بضم الأربع لاعبين لقائمة منتخب مصر، مشيرًا إلى أن هناك حالة من القلق داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي من إمكانية إصابة اللاعبين الأربعة مع المنتخب، في ضوء خوض مباريات رسمية وودية دون مراعاة الجانب البدني. 

وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "اشمعنا الزمالك.. ليه اتحاد الكرة متعاملش معانا مثلما فعل مع الزمالك، عندما أخرج لاعبيه من معسكر منتخب مصر من أجل بطولة ودية زي كأس سوبر لوسيل، في حين أن النادي الأهلي سيلعب بطولة رسمية قارية وهي كأس السوبر الأفريقي، والتي يمثل فيها الأهلي الدولة المصرية". 

وفي سياق منفصل، كان روي فيتوريا، المدير الفني لصفوف منتخب مصر، قد أكد خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي أنه قد تلقى بالفعل عرضًا للتدريب داخل صفوف الدوري السعودي، ألا أنه قام برفض العرض، وأعلن تمسكه بالاستمرار مع منتخب مصر خلال الفترة الحالية، إذ أنه يرغب في استكمال التجربة في الفترة الحالية. 

الأهلى منتخب مصر كأس الأمم الافريقية النادي الأهلي روي فيتوريا كأس السوبر الأفريقي محمد عبد المنعم

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"إشمعنا الزمالك".. أول رد فعل من الأهلي على استدعاء لاعبيه لمنتخب مصر

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