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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. فيتوريا يعترف بتلقي عرض في الدوري السعودي وهذا موقفه النهائي

روي فيتوريا
روي فيتوريا

اعترف المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لصفوف منتخب مصر للمرة الأولى بحقيقة ما يتم تداوله حول تلقيه عرضًا للتدريب داخل الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، في ضوء رغبة دوري روشن السعودي في استقطاب المدربين والنجوم العالمية إلى الدوري، من أجل زيادة القيمة التسويقية للدوري إضافة إلى التسويق بشكل قوي للمملكة العربية السعودية. 

 

فيتوريا يحسم موقفه من الرحيل عن منتخب مصر

وقال "فيتوريا"، خلال تصريحات له نقلتها قناة العربية إنه تلقى عرضًا من الدوري السعودي خلال الفترة الماضية بالفعل، وكان هناك تواصل معه من أجل الانتقال للمملكة العربية السعودية، ألا أنه حسم قراره فيما يتعلق بهذا الصدد خلال الفترة الماضية. 

 

وتابع المدير الفني لصفوف منتخب مصر، أنه سعيد بالتواجد كمديرًا لمنتخب مصر، ويرغب في الاستمرار مع الفراعنة، ورفض الانتقال إلى الدوري السعودي، مضيفا: "أنا حددت اتجاهاتي بالفعل، وأنا سعيد بالتواجد هنا، وما أقدمه هنا في الفترة الحالية".

 

وفي سياق منفصل، عقب روي فيتوريا، المدير الفني لصفوف منتخب مصر، على إمكانية انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يُقال خلال الفترة الأخيرة، حول المفاوضات القوية من جانب النادي السعودي للحصول على خدمات الفرعون المصري خلال الفترة المقبلة. 

 

فيتوريا يعلق على مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح 

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة مصمم بقوة على الحصول على خدمات محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، كواحد من أهم اللاعبين المرغوب في ضمهم إلى دوري روشن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ضوء استقطاب الدوري السعودي لعدد من النجوم العالمية في الفترة الراهنة. 

 

وقال فيتوريا خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة العربية، إن وجود مفاوضات وعروض لـ محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر أمر طبيعي للغاية في الوقت الحالي، وأي شيء سيختاره اللاعب سيكون في مصلحة المنتخب، لأن المنتخب لن يتأثر بأي شيء من هذا القبيل. 

 

وتابع المدير الفني لصفوف منتخب مصر، أن محمد صلاح متواجد في المنتخب بشكل طبيعي، ولم يقصر في أي شيء تجاه المنتخب، فضلا عن أن اللاعب لديه من الخبرات الكافية التي تجعله قادرا على الاختيار في هذا الملف، إضافة إلى تواجد عدد من الخبراء حوله القادرين على دعمه وإعطائه النصيحة، واللاعب لديه ظروفه الخاصة. 

https://youtube.com/shorts/fcxKGbCvObw?si=gVxXf48jgoVgjhXy

فيتوريا منتخب مصر دوري روشن الدوري السعودي محمد صلاح

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