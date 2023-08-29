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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيتوريا يعلق على إمكانية انتقال محمد صلاح للدوري السعودي|فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

عقب روي فيتوريا، المدير الفني لصفوف منتخب مصر، على إمكانية انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما يُقال خلال الفترة الأخيرة، حول المفاوضات القوية من جانب النادي السعودي للحصول على خدمات الفرعون المصري خلال الفترة المقبلة. 

فيتوريا يعلق على مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح 

وكانت العديد من التقارير قد أشارت إلى أن نادي اتحاد جدة مصمم بقوة على الحصول على خدمات محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، كواحد من أهم اللاعبين المرغوب في ضمهم إلى دوري روشن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ضوء استقطاب الدوري السعودي لعدد من النجوم العالمية في الفترة الراهنة. 

وقال فيتوريا خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة العربية، إن وجود مفاوضات وعروض لـ محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر أمر طبيعي للغاية في الوقت الحالي، وأي شيء سيختاره اللاعب سيكون في مصلحة المنتخب، لأن المنتخب لن يتأثر بأي شيء من هذا القبيل. 

وتابع المدير الفني لصفوف منتخب مصر، أن محمد صلاح متواجد في المنتخب بشكل طبيعي، ولم يقصر في أي شيء تجاه المنتخب، فضلا عن أن اللاعب لديه من الخبرات الكافية التي تجعله قادرا على الاختيار في هذا الملف، إضافة إلى تواجد عدد من الخبراء حوله القادرين على دعمه وإعطائه النصيحة، واللاعب لديه ظروفه الخاصة. 

وشدد على أن محمد صلاح سيظل واحدا من أهم اللاعبين لمنتخب مصر، سواء انتقل لصفوف اتحاد جدة أو استمر في صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، إذ أنه يعتبر أحد أيقونات المنتخب المصري.

وفي هذا السياق، كان المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لصفوف نادي ليفربول، قد أعلن أكثر من مرة عن أنه رفض بشكل قاطع إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة. 

محمد صلاح فيتوريا منتخب مصر الدوري السعودي دوري روشن يورجن كلوب ليفربول

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