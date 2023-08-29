محمد صلاح في اتحاد جدة؟.. شاهد رد فعل رئيس النادي السعودي

تجاهل أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، سؤالا لأحد مشجعي النمور، حول إمكانية التعاقد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع يسأل فيه رئيس اتحاد جدة عن التعاقد محمد صلاح، ليتجأهل الأخير السؤال ويكتفي بالصمت.

وكتب الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة “إكس”: “سئل رئيس الاتحاد أنمار الحائلي عن محمد صلاح بعد مباراة الوحدة والاتحاد، وكان بإمكانه أن ينفي وجود المفاوضات، أو أن يقول أي شي يشير إلى عدم وجود أي تحرك لكن صمته كان إجابة، وتمنياتي أن تنتهي المساعي كما نحب”.

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أعلن مؤخرا رفضه رحيل محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة.

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.