بعد تلاوة القرآن على إيقاع الموسيقى.. نقابة القراء تتقدم ببلاغ للنائب العام

أثار فيديو لملحن مصري يقرأ القرآن على أنغام الموسيقى، وآلة العود بهدف تعليم المقامات للقراء، ضجة واسعة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أعلن الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب نقابة قراء ومحفظي القرآن ، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أنه سيتقدم من خلال المستشار القانوني للنقابة ببلاغ للنائب العام، بتهمة ازدراء القرآن الكريم.



وواصل:" ما حدث هراء وتجرؤ على كتاب الله سبحانه وتعالي، ولم يحدث ذلك إطلاقًا من قبل، بل كنا أمام المقامات، محدش جلس مثل هذا الأخ أبدًا".