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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة غادة عبد الرازق.. موعد عرض أولى حلقات مسلسل "حدث بالفعل"

حدث بالفعل
حدث بالفعل

كشف المخرج هشام الرشيدي موعد عرض أولى حلقات مسلسل “حدث بالفعل”، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والبوسترات الرسمية لأبطال العمل.

 

لمشاهدة البرومو من هنا

 

ونشر المخرج هشام الرشيدي، أول برومو رسمي لمسلسل “حدث بالفعل"، بعد أشهر من الانتهاء من تصويره، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، معلنا عن طرح أول حلقاته يوم 13 سبتمبر.

 

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

 

وتظهر غادة عبدالرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

حدث بالفعل الفنانة غادة عبد الرازق هشام الرشيدي مسلسل حدث بالفعل غادة عبد الرازق

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