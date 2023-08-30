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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي شاكر يطالب بتشكيل لجنة لحصر المقابر التاريخية وخضوعها لقانون موحد

مقابر الإمام الشافعي
مقابر الإمام الشافعي

طالب الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين  بإنهاء الجدل المثار حول الشواهد والمقابر القديمة والشخصيات الهامة والسياسية من خلال تشكيل لجنة يطلق عليها "الآثار والتراث" لحصر لكل هذه الشواهد،  وأن تخضع كل الشواهد لقانون موحد، يشمل كل ماله علاقة بالمقابر القديمة.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والذي تقدمه الاعلامية انجى انور مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc  أن لدينا بعض المقابر المسجلة لدى وزارة السياحة والاثار وفقا للقانون 117 ، وبعض المقابر مسجلة تبع التنسيق الحضاري ووزارة الثقافة، والبعض مسجلة تبع وزارة الاوقاف.

وقال " إن منطقة الامام الشافعي والسيدة نفسية يطلق عليها البقيع الثاني أي جبانة  يدفن فيها من 1420 سنة منذ أكثر 1420، كنت اتمني ان يكون هناك حصر لتلك الشواهد ومخطط شامل يعلن فيه ما سيتم هدمه وما سينقل وما سيبقى مكانه، لاسيما مع اللغط الذي ينشر على السوشيال ميديا، وتأثيرها القوي في تشكيل الرأي العام، وخصوصا ان هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير التعليم العالي لابد ان تعلن عن نيتها .

 رد محافظ القاهرة بنفي إزالة مقبرتي امير الشعراء احمد شوقي 

واشار إلى أنه رغم وضوح رد محافظ القاهرة بنفي إزالة مقبرتي امير الشعراء احمد شوقي والإمام ورش إلا أنه كان رد مقتضب، وكنت اتمني ان يعلن في مؤتمر صحفي  نرد فيه على الاسئلة المثارة لدى الجمهور، وموقف باقي الشواهد من الهدم او النقل.

المقابر القديمة وزارة الأوقاف محافظ القاهرة مقبرتي امير الشعراء منطقة الإمام الشافعي السيدة نفسية البقيع الثاني

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