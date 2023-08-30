تأجيل خامس لضوابط الحدود.. الاقتصاد البريطاني في أزمة بسبب عواقب بريكست

أجلت حكومة المملكة المتحدة، مجددًا فحوصات الصحة والسلامة على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات وسط مخاوف من أن الضوابط الإضافية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتعطيل الإمدادات الحيوية.

واعترف بذلك مجلس الوزراء البريطاني الثلاثاء قائلًا إن النظام الجديد على واردات الاتحاد الأوروبي سيرفع الأسعار في السوق المحلي.

وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أوضح مكتب مجلس الوزراء أن خطط الحكومة من المرجح أن يكون لها تأثير على التضخم الرئيسي، على الرغم من إصراره على أن التأثير "من المتوقع أن يكون طفيفًا"، مقدرًا أنه سيزيد المعدل بأقل من 0.2 في المائة على مدى ثلاث سنوات.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يُظهر التباطؤ الأخير أن بريطانيا لا تزال تكافح من أجل التأقلم مع العواقب المؤلمة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، والتي أدت إلى تراكم التكاليف على الشركات البريطانية وأثرت على التجارة والاستثمار، وفي نهاية المطاف، على النمو الاقتصادي.

وقد ساهم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل في ارتفاع التضخم من خلال إحداث احتكاك في العلاقة التجارية الأكثر أهمية في البلاد، وضرب قيمة الجنيه الاسترليني، وهو ما جعل الواردات أكثر تكلفة.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها كلية لندن للاقتصاد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مسؤولا عن نحو ثلث تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة منذ عام 2019، مما يضيف ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني (8.8 مليار دولار) إلى فاتورة البقالة في بريطانيا.

وتحرص حكومة المملكة المتحدة على تجنب القيام بأي شيء يجعل الأمور أسوأ، لكن يسلط إعلان الثلاثاء الضوء أيضًا على المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة من أن عمليات التفتيش الحدودية على واردات المواد الغذائية من الاتحاد الأوروبي – التي توفر 28٪ من المواد الغذائية المستهلكة في بريطانيا – قد تؤدي إلى خنق الإمدادات.

وقالت الحكومة إن تمديد المواعيد النهائية “سيمنح أصحاب المصلحة وقتًا إضافيًا للتحضير للفحوصات الجديدة”.

وبموجب الجدول الزمني المعدل، سيتم تأجيل إصدار الشهادات الصحية للمنتجات الحيوانية والنباتية "عالية المخاطر" و"متوسطة المخاطر"، والتي كان من المقرر تقديمها في نهاية أكتوبر، إلى يناير 2024.

وتم تأجيل إجراء عمليات التفتيش المادية إلى نهاية أبريل، مع تأجيل الضوابط النهائية على واردات الاتحاد الأوروبي - إعلانات السلامة والأمن - إلى أكتوبر 2024.

ورحبت بعض المجموعات الصناعية في المملكة المتحدة بالتأخير الأخير في عمليات التفتيش على الحدود، والتي قالوا إنها ستضيف تكاليف واحتكاكًا إلى سلاسل التوريد.

وقال شين برينان، الرئيس التنفيذي لاتحاد سلسلة التبريد: "ستعمل ضوابط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية كلما تم تطبيقها، وبالتالي كلما طال أمدها كلما كان ذلك أفضل".

وعلى الرغم من أن التأجيل كان "القرار الصحيح"، إلا أن برينان قال إنه كان "ضربة أخرى" لمصداقية الحكومة، وأن هذا الارتباك سيجعل الأمر أكثر صعوبة لضمان استعداد شركات الاتحاد الأوروبي للالتزام بالقواعد الجديدة.