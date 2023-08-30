أمينة قاسم تكشف تفاصيل مشاركتها في تنظيم مباريات كأس العالم للسيدات.. فيديو

تحدثت أمينة قاسم، مديرة مباريات في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تجربتها في كأس العالم للسيدات، الذي اُقيم في نيوزيلندا وأستراليا.

وقال أمينة قاسم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «كأس العالم للسيدات كان مبهرًا في كل شيء»، وأضافت: «كنا نواجه صعوبات في المسافات داخل أستراليا».

وأشارت أمينة إلى أنه تم استعمال نفس التقنيات التي كانت في مونديال قطر في كأس العالم للسيدات، موضحةً أن تقنية الساعة «عين الصقر» هي التي حسمت تأهل السويد في ركلات الترجيح وإقصاء أمريكا.

وتابعت أمينة قاسم أن الكرة النسائية تطورت ولكن تحتاج لعمل أكثر.

وحول قضية رئيس الاتحاد الإسباني وتحويله للتحقيق بسبب مشهد الاحتفال الخارج عن الآداب مع لاعبات منتخب إسبانيا، قالت أمينة قاسم: «قضية رئيس الاتحاد الإسباني أصبحت تريند والجميع يتحدث عنها ونحن ننتظر تبعاتها».