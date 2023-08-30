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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رواج سياحي كبير في الغردقة.. ارتفاع نسب الإشغال الفندقي ونشاط بحري ملفت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 تشهد شواطئ مدينة الغردقة حالة من النشاط البحري والسياحي خلال الأيام الحالية، حيث يشهد الرحلات البحرية المتنوعة إقبالًا كبيرًا ونشاطًا ملفتًا، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب المائية داخل الشواطئ. وتسجل المدينة نسب إشغال مرتفعة من السياح الداخليين والسياح الدوليين، مؤشر على حيوية السياحة فيها.

 

صباح كل يوم، تبحر العشرات من المراكب المختلفة على طول سواحل البحر الأحمر، حيث تتوزع هذه الرحلات إلى مواقع متنوعة منها مواقع الغوص المختلفة التي تبلغ أكثر من 60 موقعًا، وشواطئ الجزر المختلفة التي تشهد إقبالًا خاصًا خلال فصل الصيف.

محمود التونى ، منظم رحلات بحرية، أكد أن هناك إقبالًا ملحوظًا خلال هذه الأيام على شواطئ الجزر، بما في ذلك جزيرة الجفتون وجزيرة طوال، وذلك للاستمتاع بالجمال الطبيعي والتجربة البحرية الفريدة التي تقدمها تلك الجزر.

 

إضافة إلى الرحلات البحرية، تتوافر العديد من الألعاب البحرية المثيرة مثل البراشوت التي تتيح للزوار مشاهدة مناظر المدينة من ارتفاعات مذهلة، بالإضافة إلى البنانة وغيرها من الألعاب التي تضفي على الزوار لحظات مليئة بالمرح والإثارة.

 

من جهة أخرى، يعشق الأوروبيون الغوص في أعماق البحر الأحمر نظرًا للشعاب المرجانية الغنية التي توفر لهم تجربة استثنائية. وتنظم رحلات الغوص والسنوركلنج بشكل دوري ويومي، ما يسهم في إثراء تجربة السياح وزيادة جاذبية المنطقة.

 

بهذه الأجواء الحماسية، تظهر مدينة الغردقة كوجهة سياحية مميزة تجمع بين جمال الطبيعة ومتعة الأنشطة البحرية، مما يسهم في تعزيز السياحة الداخلية والدولية ودعم الاقتصاد المحلي.

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